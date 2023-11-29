Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo takımı Ümitler 1. Ligi'ne yükseldi

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımı, Ankara'da düzenlenen 1. lige yükselme müsabakalarını 3. sırada tamamlayarak, Spor Toto Ümitler Mix 1. Lige yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediye Spor kulübü, 8 branşla birçok sporcuyla önemli başarılara imza atıyor.

Kulüp bünyesindeki judo takımı, 27-28 Kasım'da Ankara'da düzenlenen ve 18 takımın katıldığı Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig yükselme müsabakalarını 3. sırada tamamladı.

Üçüncülük kupasının sahibi olan kırmızı siyahlılar, Ümitler Mix 1. Lige yükselmenin gururunu yaşadı.

Takımın antrenörü Rakip Aslan, desteklerinden dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve kulübün yönetim kuruluna teşekkür etti.

Aslan, takımın bundan sonraki sürecinin çok daha verimli ve başarı dolu geçeceğine inandıklarını ifade etti.