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        Başkale'de 3 bin 500 bağ ot yandı

        Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 3 bin 500 bağ ot yandı, alevlerin sıçradığı samanlık ve ahır zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:35
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        Başkale'de 3 bin 500 bağ ot yandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 3 bin 500 bağ ot yandı, alevlerin sıçradığı samanlık ve ahır zarar gördü.

        Örenkale Mahallesi Hasanabat mezrasında Tahir Polat'a ait ot yığınlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, ot yığının yakınındaki samanlık ve ahıra da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

        Polat ve köylülerin de ekipleri yardım ettiği yangın, 3 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Polat, 3 bin 500 bağ otunun yandığını belirterek, "Hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyacı için toplamıştık. Çok mağdur oldum. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Yetkililerden Allah razı olsun. Söndürmek için ekip geldi. Çok şükür kimseye birşey olmadı. Maddi zararım var. Devletimizden yardım bekliyorum." dedi.

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