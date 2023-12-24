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        Şarkıcı Emir Can İğrek, tekne kazasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'da yaşatacak

        MESUT VAROL - Şarkıcı Emir Can İğrek, 5 yıl önce İstanbul'da fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden yakın arkadaşı müzisyen Onur Can Özcan'ın adını yaşatmak için Van'ın Gürpınar ilçesindeki okula kütüphane kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:04
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        Şarkıcı Emir Can İğrek, tekne kazasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'da yaşatacak
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        MESUT VAROL - Şarkıcı Emir Can İğrek, 5 yıl önce İstanbul'da fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden yakın arkadaşı müzisyen Onur Can Özcan'ın adını yaşatmak için Van'ın Gürpınar ilçesindeki okula kütüphane kurdu.

        İğrek, Şile'de 3 Haziran 2018'de teknenin batması sonucu 21 yaşında ölen Özcan'ın kırsaldaki bir okula kütüphane kurma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

        Bunun için köy okullarına yardım yapan gönüllülerden destek isteyen İğrek, kütüphanesi olmayan Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Köyü İlkokulu Müdürü Meryem Elek ile iletişime geçerek, arkadaşının adına okula bir kütüphane kurma talebini iletti.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlatan İğrek, genç müzisyen için okulun kullanılmayan bölümünü "Onur Can Özcan Kütüphanesi"ne dönüştürdü.

        İçine raflar, oyun grupları, çalışma masası ve etkinlik alanı kurulan kütüphaneye, Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu'nca rengarenk resimler çizildi, getirilen kitaplar yerleştirildi.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla okuldaki öğrenciler, zeka oyunları oynayıp, kitap okuyacakları ortama kavuştu.

        - "Gönlümüz hep burada olacak"

        Kütüphanenin açılışını çocuklar ve velileriyle gerçekleştiren şarkıcı İğrek, AA muhabirine, yaklaşık 2 ay süren çalışmayla her yaştan çocuğun yararlanabileceği bir kütüphane kurduklarını söyledi.

        Arkadaşının anısını burada yaşatacaklarını anlatan İğrek, "Bugün çok değişik duygular içindeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. İlk kez böyle güzel bir etkinliğin içindeyim. Çok heyecanlandım. Bizim için de öğrenciler için de çok anlamlı. Yolaşan köyü artık bizim hikayenin bir parçası. Onur Can'ın ismi artık burada yaşayacak. Gönlümüz hep burada olacak." dedi.

        - "Bu kütüphane yine hakim, doktor ve savcı yetiştirecek"

        Okul müdürü Elek de görev yaptığı okulda daha önce savcı, hakim, doktor ve öğretmenlerin eğitim gördüğünü söyledi.

        Bunun devam etmesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Elek, "Ülkeyi kurtaranların her zaman zor şartlarda okuyan çocuklar olduğuna inanıyorum. Öğrencilerim çok zeki ve çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Okumak için mücadele ediyorlar. İyi yerlere gelebileceğini düşündüğümüz bu öğrenciler, bu kütüphanede yetişecek. Bu kütüphane yine hakim, doktor ve savcılar yetiştirecek. Bu anlamda çok mutluyuz." diye konuştu.

        Sınıf öğretmeni Berivan Kandemir ise "Burası daha önce atıl durumdaydı. İğrek'in destekleriyle kütüphaneye dönüştürdük. Çocuklarımıza bir desteğimiz olsun istedik. Kütüphanemizi boyadık, çocuklar için faydalı olmak istedik. Çocuklarımıza birçok kitap gönderildi. Hem biz mutluyuz hem de çocuklar çok mutlu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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