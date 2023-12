Şarkıcı Emir Can İğrek, tekne kazasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'da yaşatacak MESUT VAROL - Şarkıcı Emir Can İğrek, 5 yıl önce İstanbul'da fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden yakın arkadaşı müzisyen Onur Can Özcan'ın adını yaşatmak için Van'ın Gürpınar ilçesindeki okula kütüphane kurdu.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:04 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL