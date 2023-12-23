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        Van'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu

        Van'da, kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 21:45 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:19
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        Van'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
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        Van'da, kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Gündüz etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        İl merkezi ve ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Erciş ilçesinde Yılmaz Çınar yönetimindeki 65 ABN 247 plakalı tır, kayganlaşan yolda virajı alamayarak ters döndü.

        Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

        Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere ve Kurubaş geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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