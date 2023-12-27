Özalp ve Saray'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde ekipler, kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde ekipler, kırsal bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çaba gösteriyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, yaptığı açıklamada, ilçede iki gündür kar yağışının etkili olduğunu belirtti.
Akın, "Akşam saatlerinde tipi etkili oldu. Kırsal mahallelerde ve yüksek kesimlerde açtığımız yollar tekrar kapandı. Karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.
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