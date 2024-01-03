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        "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" ilk gün 20 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarını (DAKAF'24) ilk gün 20 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 19:41 Güncelleme: 03.01.2024 - 20:55
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        "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" ilk gün 20 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarını (DAKAF'24) ilk gün 20 bin kişi ziyaret etti.

        Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuarda 200'ü aşkın kurum ve kuruluş stant açtı.

        Yoğun katılım nedeniyle kongre merkezinin girişinde kuyrukların oluştuğu fuarı ilk günde 20 bin kişi ziyaret etti.

        Açılan stantları ziyaret edenler, kurumların çalışmaları hakkında bilgiler aldı, iş ve staj başvurusunda bulundu.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, fuar alanına QR kodla giriş yapan öğrencilerle katılımcı sayısının 20 bine ulaştığını dile getirdi.

        Aynı yoğunluğun yarın da devam etmesini beklediklerini dile getiren Şevli, "200'ü aşkın kurum ve kuruluş stant açtı. Paneller, söyleşiler, atölye çalışmaları düzenleniyor. Gençlerimize böyle bir imkanı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Sayın Doç. Dr. Salim Atay ile destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise gençlerin fuarda kurum ve kuruluşların insan kaynakları yöneticileri ile bir araya gelme fırsatı yakaladığını ifade etti.

        Fuara yoğun ilginin olduğunu aktaran Elmastaş, "Van güzel ve anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Üniversitemiz ve ilimizdeki firmalarla buradayız. Yoğunluğun yarın da devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da fuara destek verdiklerini bildirerek, "Van YYÜ'nün ev sahipliğinde bölge üniversitelerinin paydaşlığında büyük bir kariyer fuarı düzenliyoruz. İlimizden firmalar da burada stant açtı. Öğrencilerimizi buraya getirdik. Doğu Anadolu Bölgemiz için çok önemli bir fuar. Bu tarz faaliyetler daha çok düzenlenmeli. Fuar kültürü yaygınlaştırılmalı." diye konuştu.

        Fuara katılan Muş Alparslan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beyza Başkurt, "DAKAF'24 için geldim. Fuarda verimli zaman geçirdim. Birçok mesleği tanıma fırsatım oldu. Her yıl yapılmasını istiyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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