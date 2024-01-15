Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

        Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 21:15 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı.

        Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekibi, devriye görevi sırasında yaralı haldeki kızıl şahini gördü.

        Yaralı kuşu bulunduğu yerden alan jandarma personeli, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) görevlerine teslim etti.

        Yaralı kızıl şahin, ekiplerce koruma altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"

        Benzer Haberler

        Van'da gözaltına alınan 56 şüpheliden 14'ü tutuklandı
        Van'da gözaltına alınan 56 şüpheliden 14'ü tutuklandı
        Van'da Sıhke Göleti kısmen dondu
        Van'da Sıhke Göleti kısmen dondu
        Van'da 'Oba', 'Deri' ve 'Deney', 1 ton 262 kilo uyuşturucu buldu
        Van'da 'Oba', 'Deri' ve 'Deney', 1 ton 262 kilo uyuşturucu buldu
        Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, paletli ambulansla hastaneye...
        Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, paletli ambulansla hastaneye...
        Van'da 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadını ekipler hastaneye...
        Van'da yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kadını ekipler hastaneye...