Van'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı.

Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekibi, devriye görevi sırasında yaralı haldeki kızıl şahini gördü.

Yaralı kuşu bulunduğu yerden alan jandarma personeli, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) görevlerine teslim etti.

Yaralı kızıl şahin, ekiplerce koruma altına alındı.