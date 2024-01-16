Su şebekeleri çığdan zarar gören mahalleli, başka kaynaktan hat çekerek evlere su ulaştırdı Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde, kullandıkları içme suyu hattı çığ altında kaldığı için zarar gören vatandaşlar, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi geçtiği bölgede açtıkları yeni hatta boru döşeyerek evlerine su ulaşmasını sağladı.

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde, kullandıkları içme suyu hattı çığ altında kaldığı için zarar gören vatandaşlar, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi geçtiği bölgede açtıkları yeni hatta boru döşeyerek evlerine su ulaşmasını sağladı.

Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyüp Kayan, mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki içme suyu hattının geçtiği bölgeye 4 gün önce çığ düştüğünü söyledi.

Metrelerce kar altında kalan şebekenin hasar görmesi nedeniyle sularının kesildiğini dile getiren Kayan, yaşadıkları sıkıntıyı gidermek için mahalle sakinleriyle başka bir yerden su temin etmek için çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Kaymakamlık ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (VASKİ) temin ettikleri su borularıyla kaynağın olduğu bölgeye gittiklerini anlatan Kayan, şöyle konuştu:

"Sularımız şebeke zarar gördüğü için akmadı. Mahallemize yakın bölgedeki başka bir kaynaktan su getirmeye çalıştık. Yaklaşık 30 mahalleli destek verdi. Kaymakamlık ile VASKİ'den daha önce temin ettiğimiz su borularını yanımıza alarak bölgeye gittik. Kar kalınlığı bazı yerlerde 1,5 metreyi geçiyordu. Kazma küreklerle açtığımız hatta su boruları döşedik. Yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından mahallemize suyu getirmeyi başardık. Kar eridiğinde şebekemizi onaracağız."