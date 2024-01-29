Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Ocak'ta 5 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 1 ton 681 litre kaçak akaryakıt, 877 sigara ve 22 mutfak tüpü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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