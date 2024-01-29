Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Ocak'ta 5 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 ton 681 litre kaçak akaryakıt, 877 sigara ve 22 mutfak tüpü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.