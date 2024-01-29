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        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Anne Dostu" unvanı kazandı

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulusal Anne Dostu Hastane Programı kapsamında "Anne Dostu" unvanı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:30
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        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Anne Dostu" unvanı kazandı
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        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulusal Anne Dostu Hastane Programı kapsamında "Anne Dostu" unvanı kazandı.

        Hastane Başhekim Yardımcısı Özlem Şen, gazetecilere, "Ulusal Anne Dostu Hastane" programına başvurmak için gerekli standartları sağlamanın gerektiğini söyledi.

        Hastane olarak gerekli standartları sağladıktan sonra başvuruda bulunduklarını belirten Şen, şunları kaydetti:

        "Başvuruda bulunmak için öncelikle bir gebe okulunun mevcudiyeti, bebek dostu hastane olabilmek ve anne adaylarımıza güvenli ve kaliteli doğum hizmeti sunabilmenin gerektirdiği fiziki şartlar, personelimizin bu konuda eğitilmiş olması gerekli standartlardan bir kısmı. Biz de bunları tamamladıktan sonra başvurumuzu yaptık ve yapılan denetimlerden başarıyla geçerek bu unvanı almayı hak kazandık. Anne adaylarımızın, 'ulusal anne dostu' felsefesine uygun olarak doğum odası ya da hastane odasından ziyade konforlu bir ev ortamında doğum olayını gerçekleştirmelerini sağlayan 16 doğum odasına sahibiz. Annelerimizin tüm doğum süreçlerini bu odalarda tamamlamayı amaçlıyoruz. Ulusal anne dostu felsefesine uygun olarak mutlu anneler ve mutlu bebekler görmekten mutluyuz. Anne sağlığını ilgilendiren bu sağlık hizmetinde kaliteyi artırmanın gururunu yaşıyoruz."

        Hastaneye sürekli kontrolle geldiğini ifade eden anne Didem Çobanhan, "Doğum öncesinde hastane bünyesinde açılan gebelik okulunda sürekli eğitim alıyorduk. Doğum esnasında da kayınvalidem yanımdaydı. Ebeler çok iyi ilgilendiler. Hiçbir problem yaşamadık." dedi.

        Galeri
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        Galeri

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