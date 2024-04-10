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        Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 08:01 Güncelleme: 10.04.2024 - 08:01
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        Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

        Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden sağanak ve kar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Van-Hakkari kara yolundaki Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde gece etkili olan kar nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

        Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı, evleri su bastı.

        Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelere müdahale etti.

        Başkale ilçesinde de dün etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

        Beyaza bürünen ilçede bayram sabahına karla uyanan vatandaşlar, yağış altında mezarlık ziyareti yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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