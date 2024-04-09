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        Van Valisi Balcı'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Van Valisi Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:59
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        Van Valisi Balcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Van Valisi Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içinde barındıran ramazan ayını uğurlarken, bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Manevi ve milli günlerde dargınlıkların unutulduğunu, değerlerin daha yoğun yaşandığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli Vanlı hemşerilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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