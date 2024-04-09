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        Van'da sağanak; bayram alışverişine çıkanlar ile seyyar satıcılar zor anlar yaşadı

        VAN'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, bayram alışverişine çıkanlar ile kent merkezindeki cadde ve sokaklarda tezgahlarını kuran seyyar satıcılara zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 22:24 Güncelleme: 09.04.2024 - 22:30
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        Van'da sağanak; bayram alışverişine çıkanlar ile seyyar satıcılar zor anlar yaşadı
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        VAN'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, bayram alışverişine çıkanlar ile kent merkezindeki cadde ve sokaklarda tezgahlarını kuran seyyar satıcılara zor anlar yaşattı.

        Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, trafik yoğunluğu oluştu, bayram alışverişine çıkanlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Sağanakla birlikte kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış, bayram alışverişinde olanlar ile caddelerde tezgahlarını kuran seyyar satıcılar da zor anlar yaşattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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