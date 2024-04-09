Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Valisi Balcı'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

        Van Valisi Ozan Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:57 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Valisi Balcı'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Valisi Ozan Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, Türk Polisinin, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra, suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasındaki üstün başarılarıyla halkın güven ve takdirlerine mazhar olmuş devletin önemli bir birimi olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır." sözlerinde olduğu gibi Polis Teşkilatı'nın ülkenin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacağını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

        "Bu duygu ve düşüncelerle, temelinde vatan, millet ve insan sevgisi bulunan, yüksek vazife anlayışı içinde ve insan haklarına saygılı bir şekilde görev ifa eden başta Van'da görev yapanlar olmak üzere tüm teşkilat mensuplarının 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, şehit polislerimizi minnet ve rahmetle anarken, gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyorum. Bu özel günün Ramazan Bayramı'na denk gelmesi vesilesiyle de polislerimizin ve tüm halkımızın bayramını tebrik ediyor, sağlık, afiyet ve esenlik diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Yıldız boşanma davası açtı! Kahreden son!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!

        Benzer Haberler

        Van Valisi Balcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Van Valisi Balcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Çatak'ta belediye çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı
        Çatak'ta belediye çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı
        Çatak'ta Polis Haftası etkinlikleri sürüyor
        Çatak'ta Polis Haftası etkinlikleri sürüyor
        Çatak'ta bayram öncesi camilerde temizlik yapıldı
        Çatak'ta bayram öncesi camilerde temizlik yapıldı
        Van'da gönüllü gençler, bayram öncesinde 120 çocuğu sevindirdi
        Van'da gönüllü gençler, bayram öncesinde 120 çocuğu sevindirdi
        Başkale'de kar etkili oldu
        Başkale'de kar etkili oldu