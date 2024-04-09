Van Valisi Balcı'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Van Valisi Ozan Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, Türk Polisinin, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra, suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasındaki üstün başarılarıyla halkın güven ve takdirlerine mazhar olmuş devletin önemli bir birimi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır." sözlerinde olduğu gibi Polis Teşkilatı'nın ülkenin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacağını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti: