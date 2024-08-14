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        Van'da yıkılan metruk yapıdaki 20 güvercin yavrusu koruma altına alındı

        Van'ın Tuşba ilçesinde yıkılan metruk binadaki 20 güvercin yavrusu, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:23
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        Van'da yıkılan metruk yapıdaki 20 güvercin yavrusu koruma altına alındı
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        Van'ın Tuşba ilçesinde yıkılan metruk binadaki 20 güvercin yavrusu, koruma altına alındı.

        Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Doğan Çenger, kendisine ait metruk binanın yıkımı esnasında, yuvada 20 kır güvercini yavrusunu fark etti.

        Çalışmalara ara veren Çenger, kuş yavrularını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

        Merkezde koruma altına alınarak tedavilerine başlanan güvercin yavruları, yeniden doğaya salınacak.

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, ekolojik dengenin bozulmaması gerektiğini söyledi.

        Birçok yaban hayvanının merkezde tedavi edildiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Kır güvercinleri, genellikle çatılara yuva yaparak hayatlarını sürdürmekte. Vatandaşlarımız binalarını yenilediklerinde, yıktıklarında veya çatıyı değiştirmek istediklerinde güvercin yuvalarıyla karşılaşıyorlar. Merkezimize yakın bir yerde böyle bir durum yaşandı. Yavru güvercinler bize getirildi. Küçük yavruları kuvözde, yetişkinleri de ellerimizle besliyoruz. Yavruları doğaya kazandırmak için bütün imkanlarımızın seferber ettik."

        Çenger ise "Yavrular zarar görmesin diye yıkımı erteledik. Yavru kuşlara bir süre baktık. Daha sonra merkeze getirdik. Burada iyi bakılıyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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