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        Van Valisi Balcı'dan Gaziler Günü mesajı

        Van Valisi Ozan Balcı, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:02
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        Van Valisi Balcı'dan Gaziler Günü mesajı
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        Van Valisi Ozan Balcı, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Balcı, mesajında, Gaziler Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Gazilerin ülkenin medarı iftiharı olduğunu belirten Balcı, "Bağımsızlık ve istikbalimiz için canlarını seve seve feda etmeye hazır olan aziz milletimiz, şanlı tarihimizin her döneminde emsalsiz kahramanlık destanları yazmış, bunun sonucunda şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır. Bugün cennet vatanımızda huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyük." dedi.

        Vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan ve bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerin kahramanlıklarını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

        "Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize ve şehitlik mertebesine ulaşmış vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize ve bayrağımıza her daim sahip çıkarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimiz ile onların ve şehitlerimizin değerli ailelerine saygılarımı sunuyorum."

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