Van Valisi Balcı'dan Gaziler Günü mesajı

Van Valisi Ozan Balcı, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Balcı, mesajında, Gaziler Günü'nü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Gazilerin ülkenin medarı iftiharı olduğunu belirten Balcı, "Bağımsızlık ve istikbalimiz için canlarını seve seve feda etmeye hazır olan aziz milletimiz, şanlı tarihimizin her döneminde emsalsiz kahramanlık destanları yazmış, bunun sonucunda şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır. Bugün cennet vatanımızda huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyük." dedi.