Van'da etkili olan dolu etrafı beyaza bürüdü
Van'da sağanak ve dolu etkili oldu.
Van'da sağanak ve dolu etkili oldu.
İl genelinde görülen sağanak, Çaldıran ilçesinde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı.
Yaklaşık yarım saat etkisini gösteren dolu nedeniyle Çaldıran Ovası beyaza büründü.
Dolu sebebiyle bazı tarım arazileri zarar gördü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Çaldıran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki arazilerde hasar tespit çalışması yürüttü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.