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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:08 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:31
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen gaziler, Türk bayraklarıyla valiliğe kadar yürüdü.

        Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şubesi Başkanı Cafer Uğur, kahraman gazilerin ülkenin bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledi.

        Uğur, "Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde, bağımsız ve hür olarak yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimizi anıyorum." dedi.

        Törene Vali Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Hakkari

        Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Törene vali yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Abdulkadir Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gaziler katıldı.

        - Bitlis

        Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

        Gök Meydanı'nda düzenlenen programda Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz konuşma yaptı.

        Törene Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve şehit aileleri katıldı.

        - Muş

        Muş'ta tören Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve mezarlığa karanfiller bırakılmasıyla başladı.

        Daha sonra PTT Caddesi'nden bir araya gelen gaziler ve vatandaşlar, Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu programda konuşan Vali Avni Çakır, 1071'de Malazgirt Savaşı ile yurt edinilen bu topraklarda 7 cihana hükmeden dünyanın en büyük imparatorluklardan bir tanesinin kurulduğunu söyledi.

        Çakır, "Tabii bu süreç öyle konuşulduğu kadar kolay olmamış. Bulunduğumuz coğrafyada her daim tehditlere maruz kalmışız. Cumhuriyeti ilan etmişiz, kardeşçe yaşamımızı sürdürürken ve hızlı bir şekilde de gelişirken dış güçlerin sürekli saldırılarına maruz kalmışız. Yaklaşık 40 yıldır bizi birbirimize düşürmek isteyen dış emellerin oyunlarıyla maalesef bir terör belasıyla da karşı karşıya bulunmaktayız." dedi.

        Makamında gazileri tebrik eden Çakır, daha sonra Jandarma Sosyal Tesislerinde gaziler ve şehit yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.

        Gaziler, spor salonunda düzenlenen "Kahramanlar Sahada Kalbimiz Onlarla" etkinliğinde eğlendi.

        Etkinliklere Belediye Başkan Vekili Tuba Sayılğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve şehit yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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