Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Güne beyaz örtüyle başlayan mahalleli, her yıl kasım ve aralıkta yağan karı görünce şaşırdı.

İlçede iki gündür etkili olan sağanak, yüksek yerleşim yerlerinde yerini kara bıraktı.

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