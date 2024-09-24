Başkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı personeli, evde hasar tespiti yaptı.

Van'ın Başkale ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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