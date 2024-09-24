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        Başkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Van'ın Başkale ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:47
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        Başkale'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Van'ın Başkale ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Yeni Mahalle'de gazi Nadir Yılmaz'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

        Can kaybının yaşanmadığı yangında, evde hasar oluştu.

        Evde incelemelerde bulunan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, Yılmaz ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı personeli, evde hasar tespiti yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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