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        Arama kurtarma gönüllüsü gençten Van Gölü'nün derinliklerinde sürpriz evlenme teklifi

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da arama kurtarma gönüllüsü olan 24 yaşındaki Ekrem Yakın, ilk defa dalış yapan 23 yaşındaki kız arkadaşı Mizgin Demir'e Van Gölü'nün derinliklerinde sürpriz evlenme teklifi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:04
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        Arama kurtarma gönüllüsü gençten Van Gölü'nün derinliklerinde sürpriz evlenme teklifi
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da arama kurtarma gönüllüsü olan 24 yaşındaki Ekrem Yakın, ilk defa dalış yapan 23 yaşındaki kız arkadaşı Mizgin Demir'e Van Gölü'nün derinliklerinde sürpriz evlenme teklifi yaptı.

        Van Sualtı Arama Kurtarma Merkezi (AKEM) üyesi olan Yakın, kız arkadaşına su altında evlenme teklifinde bulunmak için dalgıç arkadaşlarıyla bir araya geldi.

        Evlilik teklifi için pankart hazırlayan Yakın, kız arkadaşı Demir'i dalış yapmak için Edremit ilçesindeki Van Diving Dalış Okuluna davet etti.

        Dalış eğitmeni Halil İbrahim Atacan ile hazırlıkları tamamlayan gençler, göle açıldıktan bir süre sonra dalış yaptı.

        Yakın, 6 metre derinlikte, "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı açarak Demir'e sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

        Teklif karşısında mutluluk ve şaşkınlığı bir arada yaşayan Demir'in, erkek arkadaşı Yakın'a cevabı "Evet" oldu.

        Genç çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla kaydedildi. Teklif sonrası karaya çıkan Yakın, kız arkadaşının parmağına yüzük taktı.

        - "Ömrüm boyunca unutamayacağım bir an yaşandı"

        Ekrem Yakın, AA muhabirine, kız arkadaşıyla üniversitede tanıştıklarını ve 5 yıllık birlikteliklerini su altında yaptıkları evlilik teklifiyle taçlandırdıklarını söyledi.

        Unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirten Yakın, "İbrahim hocamızla daha önce dalışlar yapıyordum. Uzun süredir kız arkadaşıma nasıl evlilik teklifi yapacağımı düşünüyordum. Dalış yapan birine su altında evlilik teklifi etmek yakışır diye düşündüm. Bu fikri hocamıza ilettim. Hocamız sağ olsun yardımcı oldu. Çok güzel bir evlilik teklifi hazırladık. Çok mutluyum." diye konuştu.

        İlk defa dalış yaptığını anlatan Demir ise, su altında evlilik teklifi alınca heyecanlandığını dile getirdi.

        Teklifin hazırlanmasına destek olanlara teşekkür eden Demir, "Daha önce hiç dalış yapmamıştım. Su altına gireceğim için zaten çok heyecanlıydım. Su altındayken pankart getirdiler. Ben de AKEM pankartı sandım. Bir anda evlilik teklifi pankartını görünce nasıl nefes alacağımı unuttum. Bir anda yukarı çıkmak istedim. İbrahim hoca sağ olsun beni sakinleştirdi. Çok mutluyum. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir an yaşandı. Ailelerimiz de burada. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Dalış eğitmeni Atacan, mutlu günlerine tanıklık ettikleri çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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