Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda 1-30 Eylül tarihleri arasında yapılan 763 operasyonda, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, gözaltına alınan 34 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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