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        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

        Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:05 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:05
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        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
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        Van'da 27 Eylül'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor.

        Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

        Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

        Sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde, çevredeki metruk yapılar ve sazlık alanlarda arama yapan, güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kıyı bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede bekleyişine devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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