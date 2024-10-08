Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, "su tünelinde siyanür tespit edildi" iddiasını yalanladı:

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, "Van'ın Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildiği" iddiasını yalanlayarak, yapılan analizlerde içme suyunda risk teşkil edecek bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı.

VASKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Van'ın Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildi, acil analiz yapılmalı" şeklinde haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.