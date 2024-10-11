Van'da kadına yönelik şiddete tepki gösterildi

Van'da bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterdi.

Van İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.

Van İHH İnsani Yardım Derneği Eğitim Birimi Sorumlusu Yıldız Doğan, yaptığı açıklamada, güvenli gelecek için dil, din ve ırk ayırt etmeksizin toplumda barış ve huzurun tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Son zamanlardaki kadınlara yönelik şiddet olaylarına değinen Doğan, "Kötülüğün, vahşetin sıradanlaşmasıyla yitirdiğimiz çocuklarımız ve kadınlarımız ile toplum vicdanını da zamanla yitireceğimiz açıktır. Çocuklarını, kadınlarını koruyamayan toplumun, güvenli bir geleceği olmayacak. Güvenli gelecek için dil, din, ırk ayırt etmeksizin tüm topluma barış ve huzuru vaat etmeliyiz." dedi.