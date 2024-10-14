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        Verdiği röportajla sosyal medyada gündem olan Vanlı futbolcu: "Heyecandan konuşamadım"

        ORHAN SAĞLAM - Antalya'da düzenlenen Antalya Dünya Çocuklar Kupası (Junior World Cup Antalya) sırasında verdiği röportajdaki "Aslında bir hedef için gelmedik. Amacımız güzel bir tatil yapmak" sözleriyle gündem olan 16 yaşındaki Vanlı futbolcu Taha Kuştutan, kamera karşısında heyecanlandığını ve kendini tam olarak ifade edemediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:01
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        Verdiği röportajla sosyal medyada gündem olan Vanlı futbolcu: "Heyecandan konuşamadım"
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        ORHAN SAĞLAM - Antalya'da düzenlenen Antalya Dünya Çocuklar Kupası (Junior World Cup Antalya) sırasında verdiği röportajdaki "Aslında bir hedef için gelmedik. Amacımız güzel bir tatil yapmak" sözleriyle gündem olan 16 yaşındaki Vanlı futbolcu Taha Kuştutan, kamera karşısında heyecanlandığını ve kendini tam olarak ifade edemediğini belirtti.

        Van Amatör Yerel Lig'de mücadele eden 1974 Van Futbol Kulübü, Antalyaspor ve Lig34 Firması işbirliği ile 16-20 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Antalya Dünya Çocuklar Kupası'na katıldı.

        Uluslararası futbol kulüplerinin de yer aldığı turnuvada mücadele eden 1974 Van Futbol Kulübü, 5 maçın 2'sinden galibiyetle, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

        Yer aldıkları gruptan bir üst tura çıkan Van takımı, bu turda rakibine yenilerek kupadan elendi.

        Kadroda yer alan 16 yaşındaki Taha Kuştutan, turnuva sırasında verdiği röportajdaki "Aslında bir hedef için gelmedik. Amacımız güzel bir tatil yapmak" sözleriyle sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

        Röportaj videosu çok sayıda kişi tarafından izlenen Kuştutan, AA muhabirine, yeteneklerini sergilemek için Antalya'da düzenlenen turnuvaya katıldıklarını söyledi.

        Orada yaptığı röportajla gündem olduğunu belirten Kuştutan, "Kamera karşısına ilk defa geçtiğim için heyecandan konuşamadım. Kendimi ifade edemediğim yerleri kesip paylaşmışlardı, daha düzgün olan ifadelerimin yer aldığı bölümler paylaşılmamıştı. Videoyla ilgili iyi ve kötü yorumlar yapıldı. Bu durum beni hem üzdü hem de sevindirdi. Biraz duygu değişimi yaşadım. Yolda bazen durdurup fotoğraf çektirenler de oluyor, güzel temennilerde bulunan ve şakalaşan da oluyor." diye konuştu.

        - "Maçlarımız oldu ve keyifli vakit geçirdik. Antalya'yı gezdik"

        Turnuvanın kendileri için güzel bir anı olduğunu ifade eden Kuştutan, "Bizim her zaman bir hedefimiz var ve oraya gidince de önümüze bir hedef koyarak gittik. Röportaj sırasında bunu çok iyi ifade edemedim. Antalya'da 5 gün kaldık. Çok değerli zamanlar geçirdik ve güzel anılarımız oldu. Spor etkinliklerine katıldık. Maçlarımız oldu ve keyifli vakit geçirdik. Antalya'yı gezdik. Şimdi de takımımızla birlikte ligde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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