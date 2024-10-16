Van'da kaçakçılık operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda, 580 gram külçe altın, 40 cep telefonu, 28 cep telefonu aksesuarı, 9 bin 857 paket sigara, 47 elektronik sigara, 30 puro ve 2 litre alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Ekim tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 82 operasyon düzenlendi.

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