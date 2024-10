Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Hakkari'de AK Parti İlçe Kongresi'nde konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin, "TUSAŞ mühendisimizin tüm dünyaya haykırdığı gibi buradan bir kez daha haykırıyoruz, teröre, hainlere ve Türkiye düşmanlarına inat, daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Onlar engel olmaya çalıştıkça biz daha çok gayret edeceğiz." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki spor salonunda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Işıkhan, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Davamız memleket davasıdır, birlik ve beraberlik davasıdır"

Mücadelelerinin her alanda hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Işıkhan, daha çok çalışmak ve daha çok üretmek amacıyla görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Kongrelerin teşkilatların bayramı, şöleni olduğunu ifade eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar buruk olsak da şevk ve azimle yürüttüğümüz çalışmalarımızdan bir an bile ödün vermemeliyiz. Biz hiçbir zaman sadece seçimden seçime sahaya çıkan bir parti olmadık. Çünkü AK Parti, vatan evlatlarından oluşan bir millet hareketidir. Davamızın lideri, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi bir 'Anadolu ihtilali'dir. AK Parti'yi diğer siyasi partilerden ayıran da işte bu yaklaşımdır. Davamız memleket davasıdır, birlik ve beraberlik davasıdır. Türkiye, hükümetlerimizin vizyoner bakış açısıyla her alanda büyük başarılara imza attı. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten savunma sanayine varana dek ülkemizin ve milletimizin geleceğini ilgilendiren her konuda adeta destan yazdık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden taviz vermeden, ayrım yapmaksızın, nüfusumuzun tamamını yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturduk."