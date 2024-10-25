Çaldıran'da Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi

Van'ın Çaldıran ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sema Güngör ve Hakim Halil Altun, gençlere geleceğe hazırlanmanın önemini anlattı.

Öğrencilerin eğitimlerini planladıkları kariyere göre sürdürmelerinin önemine değinen Güngör, öğrencilerin her şeyden önce hedef belirlemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Güngör, "Ne olmak istediğinize karar vermeniz lazım. Severek yapacağınız bir iş, size iş olarak gelmez. Meslek seçiminde temel soru, hangi alanda daha başarılı olduğunuzu bilmektir." dedi.