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        Çaldıran'da Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:55 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:05
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        Çaldıran'da Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sema Güngör ve Hakim Halil Altun, gençlere geleceğe hazırlanmanın önemini anlattı.

        Öğrencilerin eğitimlerini planladıkları kariyere göre sürdürmelerinin önemine değinen Güngör, öğrencilerin her şeyden önce hedef belirlemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

        Güngör, "Ne olmak istediğinize karar vermeniz lazım. Severek yapacağınız bir iş, size iş olarak gelmez. Meslek seçiminde temel soru, hangi alanda daha başarılı olduğunuzu bilmektir." dedi.

        Öğrencilere hayallerinin peşinde gitmeleri tavsiyesinde bulunan Altun ise "Siz de ecdat gibi hayalinizin peşinden gitmelisiniz. Öğrenme boyutu kişinin ölümüne kadar devam eder. Kaymakam, hakim, savcı, doktor, öğretmen de olsanız sürekli yeni şeyler öğrenmek zorundasınız. Hayat çok hızlı ilerliyor ve bu hıza yetişmenin tek yolu öğrenmektir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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