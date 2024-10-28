Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor

Törenin ardından Çelik ile beraberindekiler, Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan "Cumhuriyet" temalı resim sergisini gezdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bitlis'te, Gökmeydan'da gerçekleştirilen törende, Vali Ahmet Karakaya, Kara Kuvvetleri EDOK Kurmay Başkanı ve Bitlis Garnizon Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

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