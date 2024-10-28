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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:40
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        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güngöralp, mesajında, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in, milletin ortak eseri ve mirası olduğunu belirten Güngöralp, şunları kaydetti:

        "Türk milletinin şanlı direnişinin tacı olan Cumhuriyet, Anadolu toprakları üzerinde kurulmuştur. Emperyalist güçlerin topraklarımızı bölüşme hayalleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milleti tarafından suya düşürülmüştür. 19 Mayıs 1919'da yanan milli mücadele ateşi, her türlü engellemeye karşı milletin kenetlenmesiyle 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Bu toprakların ebediyen Türk yurdu olduğunun tescili olan Cumhuriyet mührü, ilelebet sökülemeyecektir. Bağımsızlık, bu topraklarda yaşayan herkesin karakteridir. Hiçbir güç, bu iradeyi yıkmaya yetmeyecektir. Bu topraklar dün olduğu gibi gelecekte de Türklerin ana yurdu olarak kalacaktır."

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