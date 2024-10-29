Van'da terör soruşturmaları kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 20-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 13 terör örgütü PKK ve bir FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.