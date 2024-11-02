Van ve Muş'ta "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi

Van ve Muş'ta, Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Van'da, Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezinde yapılan programda, 120 gönüllü, bilgilendirme toplantısına ve gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD gönüllülük sisteminin 2016'da Türkiye genelinde uygulanmaya başlandığını söyledi.

Van'da 1044 "Destek AFAD Gönüllüsü"nün bulunduğunu belirten Ulutaş, şöyle konuştu:

"Ayrıca 18 bin 894 kişi de bu sisteme dahil olup AFAD gönüllülük sistemi içinde yer alıyor. Daha sonraki süreçte yapacağımız eğitimlerle bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Bugün de 81 ilde yapılan etkinlik kapsamında AFAD gönüllüleri ile bir araya geldik. Etkinliğin amacı Destek AFAD Gönüllüleri ile personelimizi kaynaştırmak, sorunlarını dinlemek ve bundan sonraki süreç içinde bu gönüllülerle alakalı yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunmak."

Etkinliğe katılan gönüllülerden üniversite öğrencisi Nurcan Çaçur ise Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu göz önünde bulundurarak eğitim programına katıldığını söyledi.