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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı

        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:35
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        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheli tutuklandı
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        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 27 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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