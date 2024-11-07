AK Parti Bahçesaray 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Bahçesaray 8. Olağan İlçe Kongresinde Cumali Sabırlı, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Kongrede yeniden başkanlığa seçilen Sabırlı, ülke ve Bahçesaray için teşkilat olarak omuz omuza, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kongrede konuşma yapan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise Bahçesaray'ı daha ileri bir noktaya taşıyacaklarını söyledi.