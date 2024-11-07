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        Van'da vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi

        Van Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Narkorehber," "Narkoyetişkin" ve "Narko Nokta" projeleri, vatandaşlara tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:21
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        Van'da vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi
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        Van Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Narkorehber," "Narkoyetişkin" ve "Narko Nokta" projeleri, vatandaşlara tanıtıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, hazırlanan "Narkorehber," "Narkoyetişkin" ve "Narko Nokta" projeleriyle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

        Aralarında anne, öğretmen ve muhtarların da olduğu 366 kişiye uyuşturucuyla mücadelede alınacak önlemleri anlatan ekipler, vatandaşları madde bağımlılığı konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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