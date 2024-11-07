Van'da vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi

Aralarında anne, öğretmen ve muhtarların da olduğu 366 kişiye uyuşturucuyla mücadelede alınacak önlemleri anlatan ekipler, vatandaşları madde bağımlılığı konusunda uyardı.

Ekipler, hazırlanan "Narkorehber," "Narkoyetişkin" ve "Narko Nokta" projeleriyle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.