Van'da 25 hafız için icazet töreni düzenlendi

Tavlaşoğlu, "Allah hafızlarımızın sayısını artırsın. Diğer kitapların başına gelenler Kur'an-ı Kerim'in başına asla gelmeyecektir. Hafızlarımızın kıraati ve hattatlarımızın da kitabetiyle Kur'an, Peygamberimizden bize gelen şekliyle mevcudiyetini devam ettirecektir." dedi.

Kuran'ı Kerim'in okunduğu programda konuşan İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, hafızlık müessesesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

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