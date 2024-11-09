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        Van'da 25 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Van'da eğitimlerini tamamlayan 25 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:37
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        Van'da 25 hafız için icazet töreni düzenlendi
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        Van'da eğitimlerini tamamlayan 25 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi.

        İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Murat Değer Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 25 hafız için Yukarı Nurşin Cami'sinde icazet merasimi yapıldı.

        Kuran'ı Kerim'in okunduğu programda konuşan İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, hafızlık müessesesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Tavlaşoğlu, "Allah hafızlarımızın sayısını artırsın. Diğer kitapların başına gelenler Kur'an-ı Kerim'in başına asla gelmeyecektir. Hafızlarımızın kıraati ve hattatlarımızın da kitabetiyle Kur'an, Peygamberimizden bize gelen şekliyle mevcudiyetini devam ettirecektir." dedi.

        Program, hafızlara verilen icazet ve hediye takdimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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