Van'da 25 hafız için icazet töreni düzenlendi
Van'da eğitimlerini tamamlayan 25 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi.
Van'da eğitimlerini tamamlayan 25 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi.
İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Murat Değer Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 25 hafız için Yukarı Nurşin Cami'sinde icazet merasimi yapıldı.
Kuran'ı Kerim'in okunduğu programda konuşan İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, hafızlık müessesesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.
Tavlaşoğlu, "Allah hafızlarımızın sayısını artırsın. Diğer kitapların başına gelenler Kur'an-ı Kerim'in başına asla gelmeyecektir. Hafızlarımızın kıraati ve hattatlarımızın da kitabetiyle Kur'an, Peygamberimizden bize gelen şekliyle mevcudiyetini devam ettirecektir." dedi.
Program, hafızlara verilen icazet ve hediye takdimiyle sona erdi.
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