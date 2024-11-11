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        Van'da 189 araç trafikten men edildi

        Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 189 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:42
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        Van'da 189 araç trafikten men edildi
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        Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 189 araç trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, 2 bin 65 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Denetimlerde, 704 araç ve sürücüye 1 milyon 715 bin 759 lira idari para cezası uygulandı.

        Alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün belgesine geçici olarak el koyan ve 100 sürücüye de hız kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 188 bin 159 lira ceza uygulayan ekiplerin kontrollerinde, 189 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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