Van'da 189 araç trafikten men edildi
Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 189 araç trafikten men edildi.
Van'da jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, 189 araç trafikten men edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, 2 bin 65 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verdi.
Denetimlerde, 704 araç ve sürücüye 1 milyon 715 bin 759 lira idari para cezası uygulandı.
Alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün belgesine geçici olarak el koyan ve 100 sürücüye de hız kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 188 bin 159 lira ceza uygulayan ekiplerin kontrollerinde, 189 araç trafikten men edildi.
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