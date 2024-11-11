Van'da farklı suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta farklı suçlardan gözaltına alınan 115 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Van'da geçen hafta farklı suçlardan gözaltına alınan 115 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Kasım'da yürütülen çalışmalarda 78 bin 513 kişi ile 70 bin 614 aracın sorgulaması yapıldı.
Farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 115 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı.
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