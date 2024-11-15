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        Bakan Uraloğlu, Van'da AK Parti Başkale 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli'nin bir tüpünü bitirdik. Açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tünelle 32 virajı ortadan kaldırdık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:16
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        Bakan Uraloğlu, Van'da AK Parti Başkale 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli'nin bir tüpünü bitirdik. Açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tünelle 32 virajı ortadan kaldırdık." dedi.

        Van'ın Başkale ilçesindeki spor salonunda düzenlenen AK Parti Başkale 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Uraloğlu, kentte birçok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

        Bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 17 kat artırdıklarını, 36 kilometreden 602 kilometreye çıkardıklarını anlatan Uraloğlu, "3 bin 150 metre uzunluğundaki Güzeldere Tüneli'nin bir tüpünü bitirdik. Açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tünelle 32 virajı ortadan kaldırdık. 2 bin 730 metre olan yüksekliği 2 bin 500 metreye düşürdük. 4 kilometre de bağlantı yolunu yaptık." diye konuştu.

        Kışın insanların problem yaşamadan yolu kullanabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, gelecek yıl yaz aylarında diğer tüpü de bitirerek konforu daha da artıracaklarını vurguladı.

        Tünelin ulaşımı daha konforlu hale getireceğini söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Vekilim dedi ki, 'Bu tüneli bitirdin Allah razı olsun. Bu bizim için kıymetli ama sakın şu Gelincik Sınır Kapısı'yla ilgili bir şey demeden kürsüden inme.' Değerli kardeşlerim orayla ilgili de Ticaret Bakanı'mızla gerekli koordinasyonu sağladık. İşin üzerindeyiz. Orayı da Allah'ın izniyle en kısa zamanda açacağız. Sizin ticaret kabiliyetinizi doğru yoldan karşılayacak, beklentilerinizi yerine getireceğiz."

        - "Durmak yok, yola devam"

        Düzenlenen kongrelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Uraloğlu, bu kongrelerin yenilenmenin, güç tazelenmesinin ve ileriye yönelik beklentileri karşılamanın vesilesi olduğunun altını çizdi.

        Abdulkadir Uraloğlu, ilçe başkanının Başkale'ye güzel hizmetler yapacağını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yeni seçilecek arkadaşlarıma muvaffakiyet diliyorum. Kongremizin ilçemiz için Van'ımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle bu kongreyle başladığımız süreçte buradan hem genel seçimde en yüksek oyu alacağız ve hem de ilçeyi AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. AK Parti'miz ile Bakanlığımızın bir sloganı var. Ne diyoruz? Durmak yok, yola devam."

        Programa, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, il koordinatörü Hacı Özkan ve partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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