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        Bahçesaray'da rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle Van'a nakledildi

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 28 yaşındaki erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:13
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        Bahçesaray'da rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle Van'a nakledildi
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 28 yaşındaki erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde akut apandisit tanısıyla tedavi gören erkek hastanın, ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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