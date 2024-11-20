Bahçesaray'da rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle Van'a nakledildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 28 yaşındaki erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 28 yaşındaki erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde akut apandisit tanısıyla tedavi gören erkek hastanın, ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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