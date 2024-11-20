Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

        Van'ın Edremit ilçesinde 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 21:55 Güncelleme: 20.11.2024 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Edremit ilçesinde 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Kasım'da ilçedeki metruk binada şüpheli bir kişinin uyuşturucu depoladığı bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin üzerinde ve metruk binada yapılan aramada 12 kilo 900 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Transfer için gözler Friedel'da!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz

        Benzer Haberler

        Bahçesaray'da rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle Van'a nakledildi
        Bahçesaray'da rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle Van'a nakledildi
        Yaralı bulduğu kızıl şahini ekiplere teslim etti
        Yaralı bulduğu kızıl şahini ekiplere teslim etti
        Bitkin halde bulup beslediği sincap yavrusu evin neşesi oldu
        Bitkin halde bulup beslediği sincap yavrusu evin neşesi oldu
        Van'da karın en çok yağdığı ilçelerde kış mesaisi başladı
        Van'da karın en çok yağdığı ilçelerde kış mesaisi başladı
        Van'daki müzede sergilenen halı ve kilimler özenle korunuyor
        Van'daki müzede sergilenen halı ve kilimler özenle korunuyor
        Kol ve bacakları olmayan Nakşin, lise eğitimini de evde görüyor
        Kol ve bacakları olmayan Nakşin, lise eğitimini de evde görüyor