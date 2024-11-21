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        Van'da "uzaktan muayene" ile hastalar doktorlarla çevrim içi görüşüyor

        Van'da "Uzaktan Hasta Değerlendirme" uygulaması kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanlar, hastaneye gitmeden görüntülü olarak doktorlarla görüşüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:58
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        Van'da "uzaktan muayene" ile hastalar doktorlarla çevrim içi görüşüyor
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        Van'da "Uzaktan Hasta Değerlendirme" uygulaması kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanlar, hastaneye gitmeden görüntülü olarak doktorlarla görüşüyor.

        Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Uzaktan Hasta Değerlendirme" hizmeti, Van'daki devlet hastanelerinde de veriliyor.

        MHRS üzerinden randevu alanlar, hastaneye gitmelerine gerek kalmadan doktorlarla görüntülü görüşerek şikayetlerini dile getiriyor.

        Özalp Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Feyyaz Kaya, gazetecilere, uygulamanın ulaşım imkanı olmayan ve raporlu ilaçlarını yeniletmek isteyen hastalar için kolaylık sağlayacağını söyledi.

        İlk etapta belirli polikliniklerin hizmet verdiğini ilerleyen süreçte daha fazla branşın uygulamaya dahil edileceğini belirten Kaya, "Doktor ve hasta çevrim içi olarak görüşüp mesajlaşabiliyor. Bu uygulama ile evde bakım hizmeti alanlar ve raporlu ilaçlarını yenilemek isteyenler büyük kolaylık yaşayacak. Uygulamanın hastane üzerindeki yoğunluğu da azaltacağını düşünüyoruz." dedi.

        Dahiliye uzmanı doktor Berat Furkan Çayır ise uygulamaya 15 Ağustos'ta başladıklarını ve şu ana kadar 17 hastanın muayene edildiğini dile getirdi.

        Hastanın şikayetlerini çevrim içi ortamda dinlediklerini anlatan Çayır, "E-reçete sistemiyle ilaçlarını doğrudan yazıyoruz ve hasta eczaneden ilaçlarını kolayca temin edebiliyor. Gerekli durumlarda hastayı hastaneye davet ediyoruz. Özalp gibi ulaşımı zor olan yerleşim yerlerinde bu sistem büyük kolaylık sağlayacaktır." diye konuştu.

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