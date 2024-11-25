Van'da tırmanış sırasında ayağı kırılan dağcıyı arkadaşları kilometrelerce taşıyarak kurtardı

Van'ın Çatak ilçesinde Masiro Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan kadın dağcıyı arkadaşları kurtardı.

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye bir grup dağcı, Van'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Kanyondaki kayalıklarda yapılan tırmanış sırasında düşen gruptaki kadın dağcılardan birinin ayağı kırıldı.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, AA muhabirine, kanyonda tırmanış esnasında arkadaşlarından birinin düşerek yaralandığını söyledi.

Tüm ekibin ayağı kırılan arkadaşları için seferber olduğunu belirten Demez, şunları kaydetti:

"Bugün talihsiz bir kaza geçirdik. Bir kadın arkadaşımızın düşmesi sonucu ayağı kırıldı. Emniyetli olsun diye ayak bileğini sardık. Çok zorlu bir parkurdu. Etkinliğimizde birçok arama kurtarma personeli de vardı. Herkes yardımcı oldu. Birlikten kuvvet doğar. Yaralı arkadaşımız güvenli şekilde yola ulaştırıldı. Buradan da ambulansla hastaneye getirildi ve durumu iyi."