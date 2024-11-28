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        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 21:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:38
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        Van'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Gözaltına alınan sürücü D.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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