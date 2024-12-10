GÜNCELLEME - Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirten Balcı, "İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi. Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz." dedi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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