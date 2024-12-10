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        GÜNCELLEME - Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

        Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:09
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        GÜNCELLEME - Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
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        Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

        Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı.

        Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

        Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirten Balcı, "İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi. Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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