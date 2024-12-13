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        Milli boksör Şeyma Düztaş, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi:

        NEVZAT UMUT UZEL - Bu yıl 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Vanlı milli sporcu Şeyma Düztaş, yeni hedefi dünya şampiyonluğu için ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:39
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        Milli boksör Şeyma Düztaş, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi:
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        NEVZAT UMUT UZEL - Bu yıl 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Vanlı milli sporcu Şeyma Düztaş, yeni hedefi dünya şampiyonluğu için ter döküyor.

        İpekyolu ilçesinde yaşayan ve kardeşiyle beraber 6 yıl önce boksa başlayan 22 yaşındaki Şeyma Düztaş, hobi olarak gördüğü bu branşa zamanla tutkuyla bağlandı.

        Geçen yıl 10-20 Kasım'da Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'ndan bronz madalyayla ülkesine dönen Şeyma, bu yıl 11-21 Ekim'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan aynı organizasyonda finale kadar yükselerek gümüş madalya kazanmayı başardı.

        Kariyerine dünya şampiyonluğu ünvanını da eklemek için ter döken başarılı sporcu, Ferdi Sporlar Merkezi'nde milli takım antrenörü Ayhan Öz eşliğinde her gün çift antrenman yapıyor.

        - "Yeni yıla yeni hedeflerle giriyorum"

        Şeyma Düztaş, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası'ndan dereceyle dönmek istediğini söyledi.

        Şampiyonaya günde çift antrenman yaparak hazırlandığını belirten milli sporcu, "Altı yıldır boks yapıyorum. Bu seneki hedefim Avrupa şampiyonu olmaktı. Geçen sene üçüncü oldum. Organizasyona 6 ay hazırlandım. Uzun ve zorlu bir süreçti. Günde çift antrenman yapıyorduk. Hedefim şampiyon olmaktı ama ikinci oldum. Yeni yıla yeni hedeflerle giriyorum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.

        - "Hep erkeklerle antrenman yaparak çalıştım"

        Kadın sporculara örnek olduğunu belirten Şeyma, şunları kaydetti:

        "Bir kadın olarak güzel şeyler başarıyorum. Kadınlar birbirine destek olmalı. Birçok kız çocuğu beni örnek alarak boksa başlamak istiyor. Beni görüyorlar ve izliyorlar. Boksa başlamak isteyen birçok arkadaşım var. Boks insana kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi öğreten bir spor. Van'da her kiloda sporcu olmuyor. Benim kilomda kadın sporcu olmadığı için erkek sporcularla antrenman yapıyorum. Bu zamana kadar hep erkeklerle antrenman yaparak çalıştım. Bu antrenmanlar, beni daha da güçlendirdi."

        - "Şeyma ile önemli başarılara imza atacağız"

        Bokstaki başarı çıtasını her geçen gün daha da yükselttiklerini ifade eden milli takım antrenörü Ayhan Öz ise çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini aktardı.

        Boksta iyi başarılara imza atan sporcular yetiştirdiklerini dile getiren Öz, "Milli takım kadrosu 10 kişiden oluşuyor ve 4 sporcumuz Vanlı. Bizim için büyük bir başarı. Sporcularımı tebrik ediyorum. Hedeflerimiz büyük, maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Şeyma ile önemli başarılara imza atacağız. En büyük hedefimiz olimpiyatlara katılarak İstiklal Marşı'mızı okutmak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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