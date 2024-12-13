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        Van'da kardan kapanan 119 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

        Van'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 119 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 20:49 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:49
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        Van'da kardan kapanan 119 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
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        Van'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 119 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı sonrası çalışma başlatıldı.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda 119 yerleşim yeri ulaşıma açıldı.

        Yolu ulaşıma kapalı 12 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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