Van'da kardan kapanan 119 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda 119 yerleşim yeri ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı sonrası çalışma başlatıldı.

Van'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 119 yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlanıyor.

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