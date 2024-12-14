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        Filme konu olan ilçenin kütüphane özlemi son buldu

        ORHAN SAĞLAM - Kütüphane bulunmadığı için 21 yıl önce filme konu olan Van'ın Gevaş ilçesinde bu yıl inşa edilen modern halk kütüphanesinin hizmete sunulması ilçe sakinlerini mutlu etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:10
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        Filme konu olan ilçenin kütüphane özlemi son buldu
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        ORHAN SAĞLAM - Kütüphane bulunmadığı için 21 yıl önce filme konu olan Van'ın Gevaş ilçesinde bu yıl inşa edilen modern halk kütüphanesinin hizmete sunulması ilçe sakinlerini mutlu etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Van Valiliği tarafından başlatılan kütüphane projelerinden biri de yıllardır kütüphane bulunmayan Gevaş'ta hayata geçirildi.

        Yılmaz Erdoğan'ın 2003'te yazıp yönettiği "Vizontele Tuuba" filmine de konu olan ilçe sakinlerinin kütüphane özlemi, 27 bin kitapla donatılan halk kütüphanesiyle sona erdi.

        İlçe merkezinde 500 metrekarelik alanda inşa edilen, 26 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun açılışını yaptığı kütüphane kısa sürede 5 bin üyeye ulaştı.

        En çok lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerinin yaralandığı kütüphane, aynı zamanda bir "eğitim yuvası" haline geldi.

        - "Yılmaz Erdoğan'ı burada ağırlamaktan mutluluk duyarız"

        Kütüphane Müdürü Osman Aydemir, AA muhabirine, 5 bin üye sayısını 13 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kütüphanede yaklaşık 27 bin kitap bulunduğunu belirten Aydemir, "Birçok kütüphaneden daha fazla kitaba sahibiz. Kütüphane kültürünü oluşturmak için mahalle mahalle geziyoruz. Vatandaşlarımızı kütüphaneye üye yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzak olan mahallelerimize toplu kitaplar veriyoruz, bitirdiklerinde getiriyorlar. Giriş katı çocuk ve bebekler için ayrılmış. Ebeveynler buraya gelerek hem çocuklarıyla keyifli vakit geçiyor hem de sohbet ediyor." dedi.

        İlçede yıllardır kütüphanenin olmadığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti:

        "İnsanlar filimde geçen 'bir de kütüphanemiz olsa' repliği sayesinde ilçemizi tanıdı. Şimdi ilçemizin hem modern kütüphanesi hem de müdürü var. Yılmaz Erdoğan'ı burada ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kütüphaneye kitaplar dışında çiçekler yerleştirdik. Kütüphaneye gelen her bireyin kendisine ait bir çiçeği var. Bireylerin aidiyet hissetmesini istedik. Öğrencilerimizin sınavları bittikten sonra buradan bağlarının kopmasını istemiyoruz. Kütüphane kültürünü hep yaşatmak istiyoruz. Kütüphane öğrenciler için bir dershanene niteliği taşıdı. Kaynak kitaplarımızın dışında bilgisayarlardan da faydalanabiliyorlar. Kütüphaneye programlı bir şekilde ders çalışmaya gelen öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olduğunu tespit ettik."

        - "Burası bizim için nimet oldu"

        Üniversite sınavına hazırlanan Ekin Nur Fırat da "İlçede ders çalışma ortamı yoktu. Kütüphane sayesinde derslerimize verimli bir şekilde çalışıyoruz. Haftanın beş gününü burada keyifli bir şekilde geçiriyoruz. Evde ders çalışamadığımız için kütüphaneyi tercih ediyoruz. Burası bizim için nimet oldu." diye konuştu.

        Öğrenci Naz Eymen "Konforlu bir kütüphanede kaynak sayısı çok olunca tercihimiz burası oluyor. Sabah saat 8'de gelip akşam 5'e kadar ders çalışabiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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