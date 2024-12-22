Van'daki Sıhke Gölü tamamen dondu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte bazı bölgelerdeki akarsu, şelale ve göller buzla kaplandı.

Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi bir süredir etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle tamamen dondu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.