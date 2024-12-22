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        Van'daki Sıhke Gölü tamamen dondu

        Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi bir süredir etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle tamamen dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 09:12 Güncelleme: 22.12.2024 - 09:25
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        Van'daki Sıhke Gölü tamamen dondu
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        Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi bir süredir etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle tamamen dondu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte bazı bölgelerdeki akarsu, şelale ve göller buzla kaplandı.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle Van-Özalp karayolunda sulama amaçlı kullanılan Sıhke Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu.

        Buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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